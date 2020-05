Coronavirus, Galli: "Il virus non ha attenuato la virulenza"

Il virus Sars-Cov-2, che causa il Covid-19, non ha attenuato la sua virulenza. A dirlo è Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, aggiungendo che "non abbiamo evidenze che fanno notare un'attenuazione della capacità infettante del virus. Quando si parla di un'infezione che avrebbe cambiato passo e che si sarebbe manifestata in minore gravità, devo francamente dire che non è così". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui