Coronavirus, Gallera: non è una pandemia, escludiamo casi a Milano

Quella del coronavirus "non è una situazione di pandemia, per ora non ci sono motivi perché nel resto della regione vengano prese misure di alcun tipo dal punto di vista sanitario". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, che poi ha "escluso situazioni a Milano". "Nell'area del focolaio - ha aggiunto - le misure messe in campo sono efficaci: il fatto che la gente non giri evita la diffusione del virus".