Coronavirus, Gallera: "Il paziente 1 è in via di guarigione"

"Il paziente uno, il 38enne di Codogno, è stato stubato ed è uscito dalla terapia intensiva. Sta molto meglio, è assistito da una mascherina della respirazione ed è in via di guarigione". Lo ha confermato l'assessore lombardo Giulio Gallera a "Stasera Italia". "Quindi - ha detto - dal coronavirus si guarisce, anche le persone che sono rimaste colpite in maniera più forte stanno guarendo. La buona notizia è che c'è un letto in più a disposizione". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui