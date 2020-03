Coronavirus, Gallera: "Anticiperemo le lauree degli infermieri"

"In aprile a Milano erano previste le lauree di circa 150 infermieri: abbiamo chiesto di anticiparle per avere a disposizione immediatamente nuovo personale". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Lombardia Giulio Gallera spiegando che sarà possibile "avere oltre 100 nuovi infermieri già dal 10 marzo" grazie alle lauree "in teleconferenza". L'ok è stato concordato, aggiunge, con Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell'Università di Bergamo.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui