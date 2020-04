Coronavirus, Franceschini: no al plexiglass in spiaggia

"Ho visto questa idea del plexiglass e la trovo orribile e francamente impraticabile. Ho chiesto al comitato scientifico di indicare prescrizioni per le spiagge, distanze tra ombrelloni, sanificazione, per dare agli stabilimenti balneari il tempo di organizzarsi". Lo ha detto il ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, a Repubblica. "Poi dobbiamo affrontare il tema dei controlli nelle spiagge libere", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui