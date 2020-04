Coronavirus, Fase 2: al vaglio del governo il "lockdown di ritorno" in caso di risalita dei contagi

Un'apertura al Mes perché "è la partita della vita per noi. E non è ancora finita. Anzi è appena iniziata". Lo afferma in un'intervista a La Stampa Luigi Di Maio. "Colao è un grande manager, ma come per Draghi, il suo nome viene usato per buttare giù Conte", ha poi commentato il ministro degli Esteri. "Lavorare in nero è un reato, ma nessun padre può trovarsi nella condizione di non poter sfamare i figlie. Oggi 25 aprile, dobbiamo recuperare lo spirito dei nostri nonni per affrontare questa sorta di guerra", ha concluso.