Coronavirus, Franceschini al Cts: "Lo spettacolo non ce la fa più"

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha presentato alcune proposte al Comitato tecnico scientifico per far ripartire il settore dello spettacolo, la cui situazione "non è più sostenibile". Franceschini ha chiesto di consentire alle Regioni di sperimentare, all'aperto, eventi con più spettatori, con più misure di sicurezza. Il Cts ha quindi invitato il ministro a presentare un documento di sintesi sul quale si esprimerà in tempi rapidi.