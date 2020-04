Coronavirus, fonti Cts: "Cautela e gradualità in vista della Fase 2"

Il Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus ha ribadito la linea della cautela e della gradualità rispetto alle riaperture di attività produttive in vista del 4 maggio. Lo si apprende da fonti dell'organismo. Il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, e altri membri del Cts hanno partecipato alla videoconferenza in cui il coordinatore della task force per la Fase 2, Vittorio Colao, ha illustrato le indicazioni per l'avvio della ripartenza.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui