Coronavirus, Fontana: test? Da Roma non è arrivato niente, mancano reagenti

Per quanto riguarda i tamponi, "non è arrivato assolutamente niente da Roma. Si potevano fare entro certi limiti perché non c'erano i reagenti". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, precisando che "il commissario Arcuri sta cercando i reagenti, ha fatto un bando, ma per ora non ci ha potuto mandare niente perché non ci sono. Se avessimo potuto, avremmo fatto molti più test. Non eravamo noi a non volerli fare".

