Coronavirus, Fontana: "Servono tanti nuovi posti di rianimazione"

"Purtroppo la progressione continua ed è chiaro che dobbiamo attrezzarci per tanti nuovi posti di rianimazione". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sull'emergenza coronavirus. "Un conto è vivere drammaticamente sul campo la situazione, un altro conto è viverla in una parte del Paese dove forse ancora non si percepisce la gravità di questo problema", ha poi aggiunto.