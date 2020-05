Virus, Federfarma: "Si è agito tardi su prezzi mascherine" | Sileri: "Possibili spostamenti tra Regioni da giugno"

L'Austria ha riaperto alcuni valichi minori con la Germania, la Repubblica Ceca e l'Ungheria, chiusi da quasi due mesi a causa dell'emergenza coronavirus. Sono comunque transitabili solo durante il giorno. Per quelli verso la Germania, per il momento, serve ancora una certificazione da richiedere per e-mail. Due valichi cechi aprono invece solo per gli agricoltori con campi oltre confine. E' anche arrivato il via libera per il passaggio di pendolari verso l'Ungheria lungo i valichi di Andau e Neumarkt an der Raab.