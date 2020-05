Coronavirus, Federfarma: "Le mascherine a 50 centesimi sono sold out"

Il presidente della Federfarma ha lanciato un allarme sulle mascherine a 50 centesimi. "Nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato - ha spiegato Marco Cossolo - le mascherine chirurgiche sono già finite, come a Roma. Non sono state ancora consegnate in altre grandi città come Milano e Torino e c'è ancora stallo sulla carenza di mascherine". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui