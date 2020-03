Coronavirus, Fca converte stabilimento per produrre mascherine

Per far fronte all'emergenza coronavirus, anche Fca riconvertirà uno stabilimento del gruppo per produrre mascherine. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato Mike Manley in una lettera ai dipendenti. "L'obiettivo - spiega - è di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un milione di mascherine al mese che saranno donate ai primi soccorritori e agli operatori sanitari".



