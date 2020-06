Coronavirus, Fauci avverte l'Europa: "Prepararsi per seconda ondata"

Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, principale consigliere del presidente Trump, avverte l'Europa su un ritorno del coronavirus. "Le future infezioni sono inevitabili - ha detto in una intervista a "La Stampa" -. Bisogna avere personale, test e risorse per identificare i casi, isolarli e tracciare i contatti. Se lo faremo, quando avverranno le infezioni potremo evitare che diventino una seconda ondata".