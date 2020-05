Coronavirus, fase due: la Guardia Costiera avvia campagna monitoraggio stato del mare

Le Capitanerie di porto hanno avviato prelievi di campioni di acqua in diverse zone e differenti profondità. Per la Guardia Costiera un'occasione unica per studiare l'ambiente assieme alle Agenzie regionali e all'istituto superiore per la ricerca ambientale. Con la fine della fase uno, la chiusura totale, le verifiche sono arrivate a quello che le capitanerie di porto hanno chiamato il punto zero. I dati raccolti a marzo ed aprile saranno confrontati con quelli collezionati negli scorsi anni. L'obiettivo è fotografare le dinamiche della diffusione dell'inquinamento e studiare contromisure.