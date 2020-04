Coronavirus, epidemiologo Lopalco: "A Vo' Euganeo nessun bimbo sotto i 10 anni portatore del virus"

Nello studio di Vo' Euganeo non è stato trovato nemmeno un bambino al di sotto dei 10 anni "portatore del virus". Lo sottolinea l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, in collegamento con "Mattino Cinque", facendo riferimento ai tamponi a tappeto fatti nel comune della provincia di Padova, primo focolaio di coronavirus in Veneto.



"Questo non vuol dire che i bambini non si infettano o non possano essere portatori ma probabilmente il rischio di trovare bambini portatori è molto basso, bisogna investigare su questo aspetto", chiarisce l'esperto discutendo dell'imminente ripartenza e dell'opportunità o meno di imporre restrizioni diversificate in base alle fasce d'età.

Per Lopalco chi ha più di 60 anni dovrà prendere precauzioni maggiori ma "dobbiamo fare i conti con la struttura sociale del nostro Paese con famiglie molto mescolate". L'importante per l'epidemiologo è garantire, con la ripartenza, che il sistema sanitario sia pronto a qualsiasi emergenza.