Coronavirus, entro fine maggio 4 milioni di test sierologici in Italia

Entro fine maggio saranno distribuiti in Italia 4 milioni di test sierologici per il coronavirus. Lo annuncia la Abbott, l'azienda farmaceutica Usa che ha vinto il bando del governo per la fornitura degli esami nell'ambito dell'emergenza Covid-19. In un migliaio di laboratori in tutta Italia si potranno analizzare fino a 200 test all'ora.