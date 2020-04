Coronavirus e scuola, Associazione presidi: “Chi verrà promosso dovrà recuperare le insufficienze “ 

"Tutti promossi, ma chi ha delle insufficienze dovrà poi recuperarle a settembre". Sono le parole del presidente dell'Associazione presidi, Antonello Giannelli, che a "Pomeriggio Cinque" parla degli studenti italiani che, a causa dell'emergenza coronavirus, termineranno l'anno scolastico senza riuscire a tornare a scuola.

Il rientro è previsto a settembre, ma coloro che non hanno raggiunto la sufficienza in tutte le materie dovranno studiare per recuperare. "Nonostante la promozione, in pagella saranno mostrati i voti e quindi anche le insufficienze", tiene a precisare il presidente Giannelli che fa un discorso differente per i maturandi che dovranno, in ogni caso, sostenere l'esame di maturità "seppure in una forma semplificata".