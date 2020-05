Coronavirus e mascherine, l'infettivologo Bassetti: “Finché non si sgualciscono possiamo indossarle”

Per limitare i contagi da coronavirus è fondamentale l’uso delle mascherine ma bisogna utilizzarle al meglio. A “Quarto Grado” Matteo Bassetti, infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova consiglia: “Le mascherine non hanno una scadenza, almeno quelle senza filtri, finché non si sgualciscono si possono utilizzare. L’invito è di tenerle bene”. Il dottore ha anche un’altra raccomandazione: “C’è gente che utilizza i guanti dalla mattina alla sera, ma si rischia di far peggio. Così tra un mese saremo di fronte allo stesso problema che abbiamo con le mascherine e mancheranno negli ospedali”.