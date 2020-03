Coronavirus, asili nido privati: "Se le famiglie non pagano e lo Stato non ci aiuta, non riapriremo"

Gli asili nidi privati sono tra le realtà economiche e sociali più colpite dall'emergenza coronavirus. Con la chiusura imposta per decreto le famiglie non vogliono pagare per un servizio che non usufruiscono e ora i centri per l'infanzia rischiano di fallire in massa. "Striscia la Notizia", dopo aver raccolto le denunce dei genitori, diffonde allo stesso modo gli appelli dei titolari degli asili nido privati, che svolgono un servizio sociale importantissimo per tutta la comunità.

C'è chi chiede un contributo economico alle famiglie per sostenere le spese vive che restano, ma soprattutto chiedono un aiuto anche allo Stato. "Siamo stati dimenticati, chiediamo alle istituzioni una mano perché dobbiamo sopravvivere, non sulla pelle dei bambini, dei genitori o dei servizi educativi", il grido d'aiuto che arriva dai gestori.