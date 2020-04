Coronavirus e allergie, l'esperta Iss: "Rispettare sempre 'etichetta respiratoria' quando si starnutisce"

Con l'arrivo della primavera sono arrivate anche le allergie stagionali e con loro starnuti e colpi di tosse, sintomi che potrebbero essere confusi con quelli del Covid-19. In collegamento con "Mattino Cinque" l'epidemiologa Flavia Riccardo dell'Istituto Superiore di Sanità però avverte: "In un'infezione innanzitutto ci aspettiamo altri sintomi come la febbre e malessere generale e chi soffre di allergie sa inoltre riconoscere quali sono quelli a cui è abituato".



La raccomandazione però è quella di rispettare in ogni caso quella che l'esperta definisce "etichetta respiratoria": "Sia in termini della protezione degli altri quando si starnutisce - precisa la dottoressa Riccardo -, sia in termini dell'igiene delle mani ad esempio quando si usano fazzoletti". Questo perché non si può mai sapere se, oltre all'allergia, si possa avere anche una forma blanda di infezione.