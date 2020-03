Coronavirus, due italiani bloccati in barca in Tunisia senza acqua e luce: “Guardati come fossimo untori”

Li hanno fatti attraccare con la loro barca nel porto di Monastir, costringendoli a restare a bordo perché sono arrivati dall'Italia. Sergio e Luca a "Pomeriggio Cinque" dall'imbarcazione e raccontano la loro odissea e il trattamento subito dalle autorità tunisine, terrorizzate dal coronavirus: "La nostra è una barca di servizio, eravamo al lavoro nel Mediterraneo e in siamo dovuti andare a Monastir. Lì ci hanno bloccati in porto, ci hanno misurato la temperatura e ci hanno obbligati a stare sulla barca, senza acqua né luce. Ci hanno trattati come fossimo untori". Andarsene, non possono, a causa del mare in burrasca. Poi è intervenuta la Farnesina e ha sbloccato la situazione: "Da ieri abbiamo acqua e corrente elettrica. Per fortuna, stiamo bene".