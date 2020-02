Coronavirus, dott. F. Anelli a Tgcom24: "Non eravamo tarati per tale emergenza"

"Innanzitutto dobbiamo ringraziare medici e infermieri per il grande lavoro che stanno svolgendo in una situazione tanto difficile, già compromessa per i tagli alla Sanità". Lo ha detto il dottor Filippo Anelli a Tgcom24 parlando del coronavirus in Italia. "Nelle zone più colpite - ha sottolineato il presidente della Federazione medici chirurghi italiani - ci sono operatori sanitari che svolgono 36 ore di lavoro continuativo per mancanza di cambi. Non abbiamo un sistema che aveva preventivato un'emergenza così eclatante, ad esempio i posti letto in rianimazione non sono sufficienti".