Coronavirus, dopo quattro giorni risale curva la dei contagi: 62mila in Italia

Dopo quattro giorni di calo, risale la curva dei contagi per coronavirus in Italia: sono 62.013 in totale , 4.492 in più. Mercoledì l'aumento era invece stato di 3.491, martedì di 3.612, lunedì di 3.780 e domenica di 3.957. Il numero delle vittime sale a 8.165, 662 rispetto a mercoledì. Sono invece 10.361 le persone guarite dopo aver contratto il virus, 999 in più rispetto a mercoledì.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui