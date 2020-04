Coronavirus, direttore sanitario S. Matteo di Pavia: "Da terapia con plasma primi risultati positivi"

"La verità è che Covid-19 è un perfetto sconosciuto anche per la comunità scientifica, si fanno tentativi e ora siamo capofila di questo progetto", afferma in collegamento con "Mattino Cinque", Alessandro Venturi, il direttore sanitario dell'Ospedale S. Matteo di Pavia che con cautela conferma che i primi risultati della sperimentazione della terapia col plasma dei guariti dal coronavirus sono positivi.

"E' troppo presto però - specifica il dirigente dell'ospedale dove è stato curato il cosiddetto paziente 1 - per dire se la cura sia efficace contro il Covid-19". La terapia prevede l'infusione di plasma dei pazienti guariti, che contiene anticorpi neutralizzanti, in quelli malati: quello che si vede, al momento, è che viene favorito lo sviluppo del sistema immunitario di chi è ancora in cura. Per Venturi però al momento le uniche misure veramente efficaci restano le mascherine e il distanziamento sociale, che "prevengono il contagio".