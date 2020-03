Coronavirus, Di Maio: "Repubblica Ceca ci spedirà 110mila mascherine"

"La Repubblica Ceca mi ha assicurato che ci spediranno 110mila mascherine entro le prossime 48 ore. Si tratta dello stesso numero di quelle che dovevano arrivare in Italia ma che erano state sequestrate dalle autorità ceche". Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Inoltre, ha aggiunto, "sono state sbloccate anche 200mila mascherine ferme in Turchia". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui