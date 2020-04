Coronavirus, Di Maio: "Inaccettabili discriminazioni sul made in Italy"

Luigi Di Maio ha segnalato "discriminazioni sui prodotti made in Italy" in relazione ai progetti per la ripartenza dopo il lockdown legato alla pandemia da coronavirus. "C'è chi chiede prodotti con marchio 'virus free' - ha spiegato commentando l'avvio del tavolo sull'export alla Farnesina - e questo non è accettabile". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sul coronavirus cliccando qui