Coronavirus, Di Maio: "Fase due non vuol dire liberi tutti"

"Fase due non vuol dire 'liberi tutti, usciamo!' Perché ci sono Paesi del mondo che credevano di esserne usciti e, dopo aver allentato le misure, sono di nuovo in lockdown. Fase due vuol dire rimettere in moto una parte dell'economia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a "Non è l'Arena". "Gli scienziati - ha aggiunto - ci devono dire quand'è che non esponiamo più i nostri cittadini al rischio di finire in terapia intensiva". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui