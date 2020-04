Coronavirus, decreto: "Porti italiani non sicuri per i soccorsi"

Per "l'intero periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale" dovuta al coronavirus i porti italiani "non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di luogo sicuro" per la ricerca e il salvataggio in mare. Lo prevede un decreto firmato dai ministri dei Trasporti, degli Esteri, dell'Interno e della Salute, che rientra nella strategia di contrasto alla diffusione della malattia. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui