Coronavirus, da Lega Musulmana un milione di dollari alla Protezione Civile

La Lega Musulmana Mondiale ha disposto "un sostegno finanziario al governo italiano con massima priorità" per provvedere alle attrezzature mediche necessarie a far fronte all'emergenza coronavirus. "A tal fine, è stato devoluto un milione di dollari alla Protezione Civile italiana", riferisce la sede della Lega Musulmana Mondiale in Italia.

