Coronavirus, Cts: proroga misure? Per ora fermi a Pasqua

Sulla proroga delle misure "restrittive" per far fronte all'emergenza coronavirus "siamo fermi a Pasqua, questa è più o meno l'indicazione che il ministro ha recepito". Lo ha reso noto Roberto Bernabei, geriatra del policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico sull'emergenza coronavirus, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile.

