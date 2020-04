Coronavirus, Crimi: possono uscire solo i bimbi piccoli non i 15enni

"Non c'è alcun allentamento dei controlli" e la circolare del Viminale si riferisce ai bambini molto piccoli quelli per cui "uscire e' una necessità", non certo "a un 15enne". Lo chiarisce il viceministro agli Interni e capo politico M5s Vito Crimi. "Deve essere chiaro: non possiamo far pagare quello che sta accadendo ai bambini piccoli" che non possono essere "vittime dell'isolamento".