Coronavirus, salgono ancora i nuovi contagi in Italia: altri 523 casi, 6 i morti

I nuovi casi di coronavirus superano quota 500 nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute si contano 523 nuovi contagi e sei decessi , due dei quali in Lombardia, dove i nuovi positivi sono 74. In tutto i morti sono finora 35.231. Due in più i ricoverati in terapia intensiva, sette in più quelli negli altri reparti Covid.

Il Veneto supera la Lombardia nel numero di casi, con 84 nuovi infetti (erano 60 ieri) contro i 74 (ieri 102) lombardi. Terza Regione la Liguria con 63 nuovi positivi (ieri erano 26), poi c'è la Sicilia con 42 nuovi casi (ieri erano 29). Solo la Valle d'Aosta non presenta nuovi contagi. Ieri zero casi erano stati registrati in Valle d'Aosta, Molise, Basilicata, oltre che nella provincia autonoma di Trento.

Preoccupa la Puglia, l'epidemiologo: "E' l'innesco di una seconda ondata" Gli occhi degli esperti sono puntati sulle località turistiche. "Penso che i casi registrati fra luglio e agosto" in Puglia "rappresentino l'innesco di una seconda ondata. Lo stesso innesco che a febbraio, semplicemente, non abbiamo rilevato e che poi ha provocato la grande ondata", ha detto l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale pugliese per l'emergenza coronavirus. Secondo Lopalco, però, "le onde di oggi sono quelle di una mareggiata. Se siamo bravi a contenerle, probabilmente non svilupperanno lo tsunami".

In Calabria chiuse discoteche e sale da ballo In Calabria il presidente della Regione, Jole Santelli, ha firmato un'ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutte le attività che hanno attinenza con il ballo, quindi sale da ballo, discoteche e locali assimilati come i lidi balneari, all'aperto o al chiuso. La decisione, si legge in un comunicato, è stata presa "in accordo con il governo nazionale e dopo aver interloquito con i ministri della salute e degli affari regionali, Francesco Boccia e Roberto Speranza". Il divieto sarà valido fino al 7 settembre.

A Capri il sindaco impone l'obbligo di mascherine tutto il giorno A Capri da venerdì 14 fino al 30 agosto sarà obbligatorio indossare la mascherina tutto il giorno. Il sindaco Marina Lembo ha così esteso l'obbligo già in vigore dalle 18 alle 4 del mattino. Anche la zona, che nella prima ordinanza riguardava solo le aree limitrofe al centro, ora è stata ampliata a gran parte del comune.