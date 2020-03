Coronavirus, Conte: non servono nuovi divieti, rispettare quelli che ci sono

Avvio di seduta in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,6% a 15.696 punti. Il dato è in linea con il resto dell'Europa e in scia alle vendite che hanno colpito i listini asiatici, nonostante l'azione coordinata delle banche centrali mondiali per iniettare maggiore liquidità nel sistema per cercare di contrastare gli impatti sull'economia dal diffondersi del coronavirus.