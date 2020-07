Coronavirus, Conte: "Non possiamo permettere contagiati dall'estero"

"In Italia abbiamo preparato un piano di monitoraggio del contagio molto sofisticato tra le varie Regioni. Non possiamo permettere che dai Paesi stranieri arrivino persone positive e non monitorate". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervistato da una tv spagnola. "Per i Paesi che stanno fuori dall'Ue abbiamo previsto una serie di restrizioni. Per esempio, siamo stati costretti a sospendere i voli dal Bangladesh", aggiunge.