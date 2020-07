Coronavirus, Conte: "Meglio attrezzati anche in caso di cattive evenienze"

L'epidemia di coronavirus "è stata una prova molto difficile per tutto il Paese e per tutti i cittadini. In parte lo è ancora, anche se adesso ci siamo meglio attrezzati e la risposta del sistema sanitario sicuramente sarà più pronta, anche in caso di cattive evenienze". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, aggiungendo: "Con alcune regole precauzionali possiamo affrontare anche la stagione estiva e la prossima con relativa tranquillità".