Coronavirus, Conte: "Escludo un nuovo lockdown nazionale"

Non ci sarà un nuovo lockdown nazionale. Ad annunciarlo è Giuseppe Conte, sottolineando che l'Italia è "in una situazione diversa rispetto a quella di inizio anno". Se si svilupperanno dei cluster "potremo intervenire in modo circoscritto, perché abbiamo un sistema sofisticatissimo per incrociare i dati. Ai cittadini dico: riprendiamo la vita sociale con cautela, ma con fiducia", aggiunge il premier.