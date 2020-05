Coronavirus, Conte: dal 25 maggio test sierologici gratuiti per 150mila 

"In questa fase sono importanti test molecolari. Il 25 maggio partiranno i test sierologici gratuiti per 150mila cittadini per esclusiva finalita' di ricerca scientifica". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte nell'informativa in Aula alla Camera sulla fase 2. Per farli "occorrerà uno sforzo che si basa sul lavoro di volontari sul territorio" e ci sarà "una struttura nazionale di coordinamento", ha proseguito.