Coronavirus, contagi in forte crescita: 629 nuovi casi e 4 vittime

Continua a salire il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia. I contagi delle ultime 24 ore sono 629 (era dal 23 maggio che non si superava quota 600) dopo i 574 di venerdì e quattro le vittime, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ricoverati nelle terapie intensive ci sono 55 persone mentre i ricoverati con sintomi sono in tutto 764.

Il totale dei casi di Covid sale ora a 253.438. In Veneto (+120), Lombardia (+94) ed Emilia Romagna (+71) i maggiori incrementi. Solo in Trentino e Valle d'Aosta non si sono registrati nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di venerdì.

Meno ricoverati, più positivi - Si riscontra nel complesso un nuovo aumento delle persone attualmente positive, che raggiungono quota 14.406 (+157), mentre diminuiscono i ricoverati con sintomi (764, cioè sette in meno) e anche quelli in terapia intensiva (55, uno in meno). I dimessi e i guariti sono fino ad oggi 203.640, cioè 314 in più di venerdì.

Lombardia vicina ai 100 nuovi casi - In Lombardia, sempre tra le Regioni più colpite, si registra una nuova vittima mentre i nuovi casi sono 94, tra i quali 10 sono debolmente positivi e tre sono stati tracciati a seguito di test sierologici. Effettuati 7.028 tamponi, per un totale di 1.408.872 dall'inizio della pandemia. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, 12, mentre negli altri reparti Covid i pazienti sono 149, 4 in meno rispetto a venerdì.

Veneto, impennata delle quarantene e tamponi a tappeto ai turisti - In Veneto si segnala un forte balzo dei soggetti in isolamento domiciliare, passati nelle ultime 24 ore da 5.963 a 6.485 (+522), tra i quali 122 con sintomatologia. E' l'effetto dei nuovi focolai, scoperti in particolare nel Trevigiano. Intanto sono quai 6.300 i tamponi effettuati nella Regione sui viaggiatori provenienti dai 4 Paesi a maggior rischio, cioè Croazia, Grecia, Spagna e Malta. I test vengono eseguiti nelle sedi sanitarie di libero accesso, quindi senza bisogno di prenotazione, allestite nelle Ulss provinciali e negli scali aeroportuali di Venezia e Verona Villafranca.

Emilia Romagna, conteggiati oggi 154 vecchi decessi - Verifica interna di dati per la Regione Emilia Romagna, che ha conteggiato solo ora 154 decessi per Covid che risalgono ai mesi compresi tra marzo, aprile e maggio e che finora non erano stati considerati. Il totale delle vittime sale così a 35.392, quasi la metà dei quali sono in Lombardia (16.837).