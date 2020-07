Coronavirus, Comitato tecnico scientifico: preoccupati dall'evoluzione della curva

I dati degli ultimi giorni "destano preoccupazione e richiedono la massima attenzione da parte di tutti". Lo affermano fonti del Comitato tecnico scientifico del governo, analizzando gli ultimi numeri sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Il trend dei contagi è in crescita - aggiungono le fonti - ed esiste il rischio che la situazione possa sfuggire di mano, come avvenuto già in altri Paesi europei ed extraeuropei".