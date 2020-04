Coronavirus, Coldiretti: il via libera al take away "salva" un italiano su tre

Il via libera alla vendita di cibi take away è attesa da più di un italiano su tre. Il 37% infatti consuma abitualmente, a casa o al lavoro i menu preparati da ristoranti, pizzerie, fast food o agriturismi. Lo riferisce la Coldiretti in riferimento alla possibilità di aggiungere alle consegne a domicilio anche la vendita di cibi per asporto, annunciata dal premier Giuseppe Conte per il 4 maggio in tutta Italia e già operativa in alcune Regioni.