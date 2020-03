Coronavirus, Coldiretti: "Chiusi agriturismi in tutta Italia"

Gli agriturismi della Coldiretti dispongono volontariamente la chiusura nelle prossime due settimane per far fronte all'emergenza coronavirus. La decisione è stata assunta dal Consiglio nazionale della Coldiretti, riunito in seduta straordinaria dal presidente Ettore Prandini. "Verranno comunque garantite - si legge in una nota- le consegne a domicilio con iniziative di sostegno alle fasce più deboli della popolazione".

