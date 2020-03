Coronavirus, Cassa depositi e prestiti: sostegno a imprese sale da 1 a 7 miliardi

A causa dell'emergenza coronavirus Cassa Depositi e Prestiti ha avviato ulteriori iniziative a sostegno di tutte le imprese italiane, per favorirne sia l'accesso al credito, sia l'export e l'internazionalizzazione. Le risorse messe a disposizione da Cdp e Sace salgono da 1 a 7 miliardi. In particolare Cdp ha ampliato il plafond per il finanziamento delle banche da 1 a 3 miliardi. Mentre Sace ha previsto interventi per 4 miliardi, per il Made in Italy.