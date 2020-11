Coronavirus, cardinale Bassetti dimesso da Perugia verso Gemelli

ansa

Il cardinale Gualtiero Bassetti è stato dimesso dall'ospedale di Perugia dove era ricoverato per complicanze da coronavirus. L'arcivescovo della città umbra, e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà ora trasferito al Gemelli di Roma per un periodo di riabilitazione. In un messaggio, Bassetti ha ringraziato tutti gli operatori sanitari che lo hanno accudito, sottolineando di "portarli tutti nel cuore".