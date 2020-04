Coronavirus, calano i nuovi contagi in Italia: +2.477, altri 760 morti

Sono complessivamente 83.049 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 2.477. Il giorno prima l'incremento era stato di 2.937. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, è di 115.242. Il dato è fornito dalla Protezione civile, che sottolinea come ci siano altre 1.431 persone guarite, per un totale di 18.278. Sono 13.915 i morti, con un aumento di 760 decessi rispetto a mercoledì. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui