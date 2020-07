Coronavirus, calano i nuovi contagi in Italia: 252 nelle ultime 24 ore, 5 i morti

Calano i nuovi contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 252 casi (a fronte dei 306 di giovedì). Per quanto riguarda le vittime, il bilancio sale a 35.097, con altri 5 morti. In Lombardia i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 53, mentre non c'è stato alcun decesso. In Emilia-Romagna, invece, sono stati 63 i nuovi casi, con 2 vittime.

Per velocizzare il controllo dei passeggeri in transito nella stazione Cadorna a Milano sono stati installati tre termoscanner che al passaggio dei pendolari ne rilevano la temperatura e segnalano immediatamente chi supera i 37,5 gradi.

Solo due Regioni a zero nuovi contagi Sono solo due le Regioni nelle quali nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di Covid-19: Basilicata e Valle d'Aosta. Intendo scende a 713 il numero dei ricoverati con sintomi negli ospedali italiani. Sono 46 le persone ricoverate in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri.

Quasi 10mila tamponi processati in Lombardia In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.860 tamponi. Tra i 53 casi individuati, 19 sono considerati "debolmente positivi" e 12 sono stati diagnosticati a seguito di test sierologici. Salgono a 72.208 (+235) i guariti-dimessi: 70.330 guariti e 1.878 dimessi. Restano stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono ancora 17, ma salgono a 144 i ricoverati non in terapia intensiva: +5 da giovedì. Alla luce degli zero decessi, il computo dei morti nel corso dell'emergenza Covid-19 nella Regione resta fermo a 16.801.

Nel Milanese sono 22 i nuovi positivi: la metà in città E' la provincia di Milano quella che conta il maggior numero di nuovi casi di coronavirus in Lombardia: sono 22, di cui 11 a Milano città. Bergamo è indietro a 8, Brescia segue a ruota a 7. Nelle altre province lombarde situazione migliore: a Lodi sono 3 i nuovi positivi, come a Mantova; 2 nuovi casi a Monza e Brianza e Pavia. Un solo nuovo positivo diagnosticato a Como, Cremona, Lecco e Varese. La provincia di Sondrio è a contagi zero.

Milano, a Quarto Oggiaro murale dedicato a infermieri e medici del Sacco e alle vittime del Covid19 Un maximurale dedicato al personale sanitario e ai medici dell'ospedale Sacco di Milano, sin dall'inizio dell'emergenza in prima linea nella lotta al coronavirus. Nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano, l'artista Cosimo Cheone, grazie all'iniziativa di Spazio Baluardo e con il patrocinio del Municipio 8, ha rappresentato sul muro i volti di un'infermiera e di una dottoressa, stremate dopo il lavoro in reparto, ma anche quello di un bambino e di un uomo, per sottolineare che il Covid19 ha colpito ogni fascia d'età. I protagonisti hanno tutti il viso coperto dalla mascherina. Spiccano solo gli occhi, impauriti, a volte sofferenti. Il murale, ancora in fase di ultimazione, si trova in via Palizzi all'ingresso del quartiere milanese e le foto sono state postate da Cheone sul suo profilo Facebook.

In Emilia-Romagna 45 asintomatici Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.413 casi di positività, 63 in più rispetto a giovedì, di cui 45 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Quasi il 75% dei nuovi contagi (47 su 63) si concentra nelle province di Modena (14), Bologna (13), Reggio Emilia (11) e Rimini (9), e si tratta per la maggior parte di contagi riconducibili a focolai già noti o all'attività regionale di prevenzione attraverso i controlli avviati sul territorio, nei comparti della logistica e delle carni, sui rientri dall'estero. I guariti salgono a 23.758 (+39), l'81% da inizio crisi, i ricoverati in terapia intensiva scendono a 4 in tutta l'Emilia-Romagna.