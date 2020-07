In Italia ci sono 114 nuovi casi di coronavirus (di cui 30 in Lombardia) , in calo rispetto ai 169 del giorno precedente. I contagi totali da inizio emergenza salgono a 243.344. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 17 vittime (in aumento rispetto alle 13 di lunedì) che nel complesso salgono a 34.984. Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238. I guariti sono invece 195.441, con un incremento di 335.

Lombardia: 30 nuovi casi, solo 26,3% del totale La Lombardia fa registrare 30 nuovi casi, pari al 26,3% del totale odierno nazionale (114), una percentuale molto più bassa della media delle ultime settimane. Le vittime sono invece 3. I nuovi casi per provincia, sempre in Lombardia: Milano 5 di cui 3 a Milano citta', Bergamo 12, Brescia 5, Como 0, Cremona 1, Lecco 0, Lodi 1, Mantova 2, Monza e Brianza 1, Pavia 1, Sondrio 0, Varese 2. I nuovi casi, nelle altre Regioni, sono 19 in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 18 nel Lazio, tra le Regioni di nuovo in doppia cifra.

Coronavirus, da Londra all'Italia in bici per una promessa fatta al padre morto di Covid Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci In bicicletta da Londra a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. E' il percorso fatto da Stefano Mazzucchelli, italiano residente nella capitale inglese. Le ragioni di tutti quei chilometri in sella, però, non sono riconducibili alla voglia di viaggiare o di affrontare una sfida. Nasce tutto da una promessa fatta al padre. Carlo, infatti, il papà di Stefano, si è ammalato di coronavirus: nel periodo in cui lottava per sconfiggere la malattia, il figlio gli ha promesso che se fosse guarito sarebbe tornato in Italia in bici. Carlo purtroppo non ce l'ha fatta ed è una delle 4 vittima del Covid registrate a Lonate Pozzolo. Stefano, però, ha deciso di mantenere ugualmente quella promessa fatta al padre. E così, ad aspettarlo, nel piccolo comune del varesotto è arrivato anche il sindaco Nadia Rosa: "Me lo ha chiesto la famiglia e sono ben felice di partecipare a questo momento", ha detto.

Tornano a scendere i pazienti Covid in terapia intensiva, da 65 a 60 in 24 ore. In calo anche in Lombardia, da 30 a 27. In aumento i ricoverati con sintomi, sono 777 (+9), in isolamento domiciliare ci sono 12.082 persone, in calo di 242 unità. I tamponi tornano a salire rispetto ai minimi di ieri (meno di 24 mila): ne sono stati effettuati 41.867, mentre il totale dei test da inizio emergenza ha superato i 6 milioni, per oltre 3,6 milioni di casi testati, esclusi i tamponi ripetuti o di controllo.



Lazio e Sicilia, aumentano contagi Sono 894 gli attuali casi positivi covid19 nella Regione Lazio, di cui 696 sono in isolamento domiciliare, 188 sono ricoverati non in terapia intensiva, 10 sono ricoverati in terapia intensiva. In Sicilia sono 137 gli attuali casi positivi. Nel Lazio e in Sicilia il lieve aumento dei casi è dovuto, rispettivamente, alla presenza di un focolaio nella comunità bengalese e di diversi contagi tra i migranti sbarcati nelle ultime ore.