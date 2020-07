Coronavirus, Speranza: non abbassiamo la guardia, serve il vaccino | Nuovo Dpcm per prorogare misure al 31 luglio

"Nel mondo i contagiati hanno superato la soglia dei 13 milioni e i deceduti sono oramai più di mezzo milione. E' del tutto evidente che non possiamo abbassare la guardia. Non dividiamoci su questo, vi prego". Lo ha detto in Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza , sottolineando che "non esiste rischio zero senza il vaccino ".

"Nuovo Dpcm per prorogare misure al 31 luglio" Il governo intende adottare un nuovo Dpcm che proroghi le attuali misure per il contenimento del coronavirus fino al 31 luglio", anche se poi, ha specificato Speranza, che per quanto riguarda la proroga dello stato d'emergenza "al momento nessuna decisione è stata presa". "Valuteremo tutte le ipotesi in campo. Sono convinto che lo stato di emergenza possa essere legato ad un periodo eccezionale e limitato per il nostro Paese", ha sottolineato.

"Le scuole riapriranno in piena sicurezza" "Una cosa mi sembra certa. Le scuole riapriranno. A scuola si deve andare in piena sicurezza", ha assicurato il ministro della Salute nel corso delle comunicazioni nell'aula del Senato. "Senza la riapertura di tutte le scuole non saremo mai veramente fuori dal lockdown. E' un appuntamento che va gestito con massima cautela e prudenza. Dobbiamo tenere un livello di monitoraggio e il personale scolastico sarà sottoposto a indagine sierologica".





"Equilibrio tra salute cittadini e prerogative Parlamento" "La sfida è ancora aperta per ciascun Paese. Nessuno escluso. Il virus non conosce confini regionali, nazionali o internazionali. Il nostro obiettivo sarà garantire un giusto equilibrio tra il rispetto delle prerogative del Parlamento e il dovere di garantire la salute pubblica. La mia opinione è che sia possibile" garantire questo equilibrio, ha sottolineato il ministro.