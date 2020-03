Coronavirus, Borrelli: "Tanti morti? Senza restrizioni ben altri numeri"

Nell'ambito dell'emergenza coronavirus in Italia, "se non fossero state adottate misure drastiche di contenimento avremmo ben altri numeri e le strutture sanitarie già in condizioni critiche sarebbero in stato drammatico". Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli, in conferenza stampa alla Protezione civile, in merito al numero di morti nel nostro Paese che ha superato quota 10mila. "La situazione sarebbe stata insostenibile", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui