Coronavirus, Borrelli: "Positivi in Italia sono 1.835, guariti in 149"

Sono 1.835 le persone positive al coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in più rispetto a ieri) e i 52 morti (18 in più di ieri). In totale sono stati eseguiti oltre 23mila tamponi. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui